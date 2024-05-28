شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة العربية لصناعة الصلب بقيمة 43.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العربية لصناعة الصلب خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 43.2 ألف سهم بقيمة 43.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة رايت للصناعات الغذائية بحجم تداول 382.5 ألف سهم بقيمة 38.25 مليون جنيه، وصفقة على شركة الصعيد للتنمية السياحية والعقارية بحجم تداول 204 ألف سهم بقيمة 30 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 22.4 مليون سهم بقيمة 380.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 77 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.65 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.838 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 803.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.65 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.1%، والعرب على 5.52%، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليار جنيه، 1.3 مليون جنيه، 188.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.2 مليون جنيه، 281.4 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33444 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 11764 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8680 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6817 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة.