شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب أقل من المتوسط على السندات السباعية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية نتيجة الاكتتاب في طرحي سندات فئة عامين وفئة 5 أعوام، وكان الطلب عليهما أقل من المتوسط، أعلنت الوزارة يوم الأربعاء بيع سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط أيضًا.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 650ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 43ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 44 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 716ر4% ومعدل التغطية 48ر2 مرة من قيمة الطرح.

مقياس الطلب على السندات يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، إذ يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 5553ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت أمس الأول سندات مدتها عامان بقيمة 69 مليار دولار، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، وجاء الطلب عليها أقل من المتوسط.