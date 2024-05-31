شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بن "روبوستا" تسجل ارتفاعًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة لبن روبوستا (البن القصبي) ارتفاعًا إلى مستوى جديد في لندن.

جاء هذا وسط مخاوف من شح الإمدادات، بسبب تراجع المخزونات لدى فيتنام، إحدى الدول الرئيسية المنتجة للبن. أسعار العقود الآجلة لبن روبوستا كما أذكى الطقس الحار والجاف في فيتنام المخاوف بشأن المحصول المقبل، ورفع أسعار حبوب بن روبوستا.

وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 5.1 % اليوم لتصل إلى 4388 دولار للطن، في أعلى سعر منذ 2008.

وقال تران ثي لان أنه، نائب رئيس شركة "فينه هيب" لتصدير البن، إنه بينما شهدت منطقة زراعة البن في فيتنام هطول أمطار، لا يمكن لذلك أن يمحو الضرر الناجم عن الجفاف. أسعار البن وذكرت الشركة أن إنتاج البلاد قد يقل بنسبة 10 % على الأقل، الموسم المقبل.

وذكر نجوين نام هاي رئيس هيئة البن والكاكاو الفيتنامية إن المخزونات التي يحتفظ بها المزارعون في البلاد "ليست كبيرة"، مما قد يضر بشحنات باقي الموسم.

وأضاف: "نخشي حدوث نقص محتمل للإمدادات المخصصة للتصدير في سبتمبر وأكتوبر المقبلين".

