شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط عقب ارتفاع مفاجئ بمخزونات البنزين الأمريكية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية ووسط استيعاب المستثمرين لتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأنه من السابق لأوانه البدء في دراسة خفض أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.15% ليجري تداولها عند 81.74 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.22% إلى 77.74 دولار.

