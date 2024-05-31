شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث مع نظيره الإيطالي فرص الاستثمار في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي.وناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، كما تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام مشترك.