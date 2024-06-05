شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عُمان تسليم أغسطس 4 دولارات ليسجل 77.78 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر اغسطس القادم 77.78 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ 4.7 دولار مقارنة بسعر أمس الاثنين البالغ 81.85 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 89.30 دولار للبرميل، مرتفعا 10.81دولارمقارنةً بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 %إلى 78.16 دولار للبرميل وأغلق خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير الماضي ، بعد أن انخفض أكثر من 3 % أمس الاثنين وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



