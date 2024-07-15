ترامب يختار سيناتور أوهايو جيمس ديفيد فانس نائبا له

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل، اليوم الاثنين، عبر منصة تروث سوشيال، اختيار سيناتور أوهايو جيمس ديفيد فانس مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.



وكان "فانس" قد انتقد ذات مرة ترامب بعبارات لاذعة، لكنه أصبح بعد ذلك أحد أقوى المدافعين عنه.

وانطلق مساء اليوم، مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، والتي شهدت تعزيزات أمنية مُشددة، قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الذي يأتي بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أمس السبت، خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، يلتقي الآلاف من مناصري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الخميس في مدينة ميلووكي في شمال شرقي الولايات المتحدة للمشاركة بالمؤتمر.

ويتوقع الخبراء والمحللون أن يعلن دونالد ترامب ترشحه بشكل رسمي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنظم في الخامس من شهر نوفمبر ضد مرشح الديمقراطيين الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي السياق، عبر جهاز الخدمة السرية الأمريكي، اليوم الاثنين، عن ثقته في إجراءات تأمين المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وذلك في أعقاب محاولة اغتيال ترامب.