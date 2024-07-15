كل ما تريد تعرفه عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب وسبب إطلاق النار عليه

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تحديد هوية كروكس، تقوم الشرطة والوكالات بالتحقيق في دوافعه وراء ذلك، وخلال مؤتمر صحفي انعقد مساء السبت، قال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كيفن روجيك: "ليس لدينا حالياً دافع محدد".

وأضاف روجيك أن التحقيق في ما حدث قد يستمر لأشهر وأن المحققين سيعملون "بلا كلل" لتحديد دافع كروكس.

وفي حديثه لشبكة سي إن إن، قال والد كروكس، ماثيو كروكس، إنه يحاول معرفة "ما الذي يحدث"، وأضاف أنه "سينتظر حتى يتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون، قبل التحدث عن ابنه".

وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى المنزل الذي كان يعيش فيه كروكس مع والديه، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

وقالت إحدى الجارات لشبكة سي بي إس إن الضباط قاموا بإجلائها في منتصف الليل دون سابق إنذار.

وقالت شرطة بيثيل بارك إنها تُجري تحقيقاً بشأن وجود قنبلة تحيط بمنزل كروكس.

ولا يزال الوصول إلى المنطقة يخضع لرقابة مشددة مع إغلاق مركبات الشرطة للطرقات. ولم يُسمح إلا للسكان فقط بالدخول أو الخروج.

وقالت مصادر إنفاذ القانون لشبكة سي بي إس إنهم يعتقدون أن هناك نوعاً ما من التخطيط قد حدث قبل إطلاق النار.

ومع ذلك، فإن مقدار الوقت الذي استغرقه هذا التخطيط لا يزال موضوع تحقيق جارٍ.

وتعتقد الشرطة أن توماس ماثيو كروكس تصرف بمفرده، لكنها تواصل التحقيق فيما إذا كان أحد آخر قد رافقه إلى التجمع الانتخابي.

وكروكس من مدينة بيثيل بارك في ولاية بنسلفانيا، التي تقع على بعد حوالي 70 كم (43 ميلاً) من موقع محاولة الاغتيال، وتخرج في عام 2022 من مدرسة بيثيل بارك الثانوية وحصل على جائزة قدرها 500 دولار في الرياضيات والعلوم، وفقاً لصحيفة محلية.

وكان كروكس يعمل في مطبخ دار رعاية محلية على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من منزله، حسبما فهمت بي بي سي.



ووفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن سجلات الناخبين في الولاية تفيد أنه كان منتسباً إلى الحزب الجمهوري.

كما ورد أنه تبرع بـ 15 دولاراً لمشروع التقدميين (مجموعة ليبرالية) من الحزب الديمقراطي، وذلك من خلال منصة التبرعات الديمقراطية "آكت بلو" (ActBlue) في عام 2021.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، كان كروكس يرتدي قميصاً يحتوي على شعار لقناة Demolition Ranch، وهي قناة على يوتيوب معروفة بمحتواها الخاص بالأسلحة، وتضم ملايين المشتركين الذين يعرضون مقاطع فيديو عن الأسلحة والمتفجرات المختلفة.

ويعتقد مسؤولو إنفاذ القانون أن السلاح المستخدم في إطلاق النار على ترامب تم شراؤه من قِبل والد كروكس، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وقال ضابطان، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة أسوشيتد برس إن والد كروكس اشترى السلاح قبل ستة أشهر على الأقل.

و قالت مصادر إنفاذ القانون، الأحد، لشبكة سي بي إس، الشريك الإخباري لبي بي سي في الولايات المتحدة إنه تم العثور على أجهزة مشبوهة في سيارة كروكس.

ووفقاً لشبكة سي بي إس، كان بحوزة المشتبه به قطعة من المعدات المتاحة تجارياً والتي يبدو أنها قادرة على تشغيل الأجهزة.

هذا وتم استدعاء فنيي المتفجرات إلى مكان الحادث لتأمين الأجهزة وفحصها.