الخليج اليوم .. الكويت.. تأييد حبس مدرس مصري للتربية الإسلامية 10 سنوات لاغتصابه طفلا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أيدت محكمة التمييز بالكويت حكم محكمة الاستئناف بحبس مدرس تربية إسلامية مصري 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لاغتصابه طفلا.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام المتهم الذي صدرت له عدة أحكام ما بين الإعدام والحبس والبراءة بنفس الاتهامات في قضايا مختلفة أخرى متهم فيها باغتصاب أطفال.

وكان وحش خيطان يعمل مدرسا للتربية الإسلامية في مدرسة كويتية، وعرف بذلك الاسم لأنه اسم مأخوذ من منطقة خيطان في محافظة الفروانية.

يذكر أنه في مطلع العام الماضي، قضت محكمة الجنايات في الكويت بإعدام الوافد المصري المتهم بالاعتداء الجنسي على عشرات الأطفال في منطقتي الفروانية وخيطان.

وفي بداية القضية، قررت النيابة العامة حجز المتهم على ذمة قضية واحدة، "إلا أن رجال المباحث سجلوا لاحقا 5 قضايا أخرى تقدم بها أولياء أمور آخرين ضد المتهم لاعتدائه على أطفالهم، ثم توالت القضايا المسجلة ضده"، لتكشف التحقيقات المتواصلة أن جميع ضحايا المتهم من الوافدين ومنهم مصريون ولبناني وهندي وباكستاني وآخرون من جنسيات أخرى، وتتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما.

المصدر: القبس