شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات يوم الأربعاء.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بواقع 62.30 نقطة، بما يعادل 1.18%، مسجلًا 5353.64 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 329.34 نقطة، أو 1.95%، ليصل إلى 17186.38 نقطة عند الإغلاق.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 95.39 نقطة، أو 0.25%، لينهي التداول عند 38806.68 نقطة.