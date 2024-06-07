شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع وأداء متباين للجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.47%.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 38.39 نقطة، ليصل إلى 8285.34 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2795 دولار أمريكي، بارتفاع 0.01 %.فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1745 يورو بانخفاض 0.17 %.