شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية بينبع تعلن طرح فرصة استثمارية.. اعرف الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية عن طرح فرصة استثمارية للشركات والمؤسسات المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات الترفيهية لتنظيم فعالية (معرض صناع العطور) بمدينة ينبع الصناعية.

وحددت الهيئة عددًا من الاشتراطات منها تحديد فترة الفعالية لتكون في الربع الرابع لعام 2024م والموقع الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية. الالتزام بتقديم محتويات الفعالية ولفتت إلى أهمية الالتزام بتقديم محتويات الفعالية، والمعلومات التسويقية، ومخطط المرافق، وتجربة الزائر، والأنشطة والخدمات المطلوبة على مساحة 30,000م2.

وذكرت أن آخر موعد لاستلام الطلبات 30 / 6 / 2024م والحصول على جميع التراخيص الخاصة بالمهرجان وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.

