شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء منقطعة وأشجار متساقطة ومصابين.. عواصف عاتية تضرب بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة أشخاص بسبب عواصف في بولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجرى استدعاء خدمات الطوارئ نحو 2200 مرة أمس السبت للتعامل مع الطرق والأقبية، التي غمرتها المياه. انقطاع الكهرباء وتسببت الأشجار المتساقطة في قطع خطوط الكهرباء وأغلقت الطرق وألحقت أضرارا بالأسطح. وانقطعت الكهرباء مؤقتا عن نحو 20 ألف أسرة، وسقط غصن مزقته العاصفة من شجرة على قارب. وكان شخصان يجدفان على نهر فيبرز بالقرب من زفيرزينيتش في جنوب شرقى بولندا. خدمات الطوارئ وأصيبت امرأة "55 عاما" ونقلت إلى المستشفى، وهبت العاصفة على عدد من اليخوت خلال سباق للقوارب في بحيرة سولينا، وهي بحيرة اصطناعية تقع أيضا في الجنوب الشرقي.

وأنقذ عشرات الأشخاص من المياه، حسبما ذكرت قناة "تي في بي إنفو"، ونقل أحدهم إلى المستشفى.

ونشر أربعة قوارب إنقاذ من قبل خدمات الطوارئ، وأصيب رجل بعارضة خشبية في نفس المنطقة، بينما كان يحاول تأمين منزله ضد العاصفة.

