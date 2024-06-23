شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 12 في هجمات روسية على خاركيف بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص على الأقل حتفه وأصيب نحو 12 آخرين جراء قصف روسي بقنابل انزلاقية على مدينة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.

ووقعت 3 هجمات في عدة أحياء مكتظة بالسكان، فيما كانت الأضرار واسعة النطاق، إذ لحقت أضرار جسيمة بالعديد من البنايات المرتفعة. حرب روسيا وأوكرانيا وتعد خاركيف إحدى المدن الأوكرانية الأكثر تضررا من القصف الروسي.

وكانت المدينة، التي تقع بالقرب من الحدود، هدفا للهجوم بقنبلة ثقيلة ليلة أمس، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة 50 آخرين.

