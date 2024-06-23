اخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 12 في هجمات روسية على خاركيف بأوكرانيا

0 نشر
د ب أ - كييف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 12 في هجمات روسية على خاركيف بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص على الأقل حتفه وأصيب نحو 12 آخرين جراء قصف روسي بقنابل انزلاقية على مدينة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.
ووقعت 3 هجمات في عدة أحياء مكتظة بالسكان، فيما كانت الأضرار واسعة النطاق، إذ لحقت أضرار جسيمة بالعديد من البنايات المرتفعة.

حرب روسيا وأوكرانيا

وتعد خاركيف إحدى المدن الأوكرانية الأكثر تضررا من القصف الروسي.
وكانت المدينة، التي تقع بالقرب من الحدود، هدفا للهجوم بقنبلة ثقيلة ليلة أمس، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة 50 آخرين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا