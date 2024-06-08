شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي، وسجل ارتفاعاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2722 دولار أمريكي، بانخفاض 0.55 %. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1775 يورو بارتفاع 0.26 %.

كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض. بورصة لندن وسجل المؤشر ما يعادل 39.97 نقطة، ليصل عند مستوى 8245.37 نقطة.

ويضم مؤشر "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.48%،