شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي، وسجل ارتفاعاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2722 دولار أمريكي، بانخفاض 0.55 %.
كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
ويضم مؤشر "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.48%،
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2722 دولار أمريكي، بانخفاض 0.55 %.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروفيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1775 يورو بارتفاع 0.26 %.
كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
بورصة لندنوسجل المؤشر ما يعادل 39.97 نقطة، ليصل عند مستوى 8245.37 نقطة.
ويضم مؤشر "فوتسي 100" أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.48%،