صفقات خاصة على 1.54 مليار من أسهم “أرامكو” بأكثر من 42.1 مليار ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة “تاسي” اليوم، تنفيذ صفقات خاصة على 1.545 مليار سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية بسعر 27.25 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 42.1 مليار ريال.

وكانت الشركة قد طرحت 1.545 مليار سهم، تمثل 0.064 % من أسهمها البالغة 200 مليار سهم، بسعر 27.25 ريال للسهم، في اكتتاب ثانوي.

وجذب الطرح الثانوي لشركة “أرامكو” السعودية طلبات تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار خلال ساعات من انطلاق الاكتتاب، أي بتغطية بلغت نسبتها 100 %، حيث رفع حصيلة أضخم 10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال وفقا لـ “الاقتصادية”.

وأعلنت الشركة الجمعة عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64 % من أسهم الشركة المصدرة، وذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

وحددت سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر، وسيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد، بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.