أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استمر تداول أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 في مصر، حتى قبل نهاية التعاملات عند مستوى الارتفاع الذي سجلته أعيرة الذهب مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

سجل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 25240 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات

سعر جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 24 اليوم في سوق المجوهرات، 28840 جنيهًا.

وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3605 جنيهات.

تداولت أسعار عيار الذهب 21 عند 3155 جنيهًا.

وبلغت أسعار عيار الذهب 18 عند 2705 جنيهات.

وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2103 جنيهات.

سبائك الذهب

تقدم الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار.