شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 10-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأثنين 10-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري سعر 12.06جنيه للشراء، و13.06جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.14جنيه للشراء، و13.06جنيه للبيع.



ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.06 جنيه للشراء.

13.06جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.14جنيه للشراء.

13.06جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.09جنيه للشراء.

13.08جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.16جنيه للشراء.

13.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.13جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.



