شكرا لقرائتكم خبر عن «العرض المتقن»: ترسية مشروع مع وزارة الصحة بـ63.34 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) ترسية مشروع تطبيق وتفعيل وصيانة الملف الإلكتروني لمستشفيات تجمع حفر الباطن الصحي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن القيمة الإجمالية للمشروع الذي وقعته مع وزارة الصحة (الديوان العام)، تقدر بنحو 63.342 مليون ريال.

وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-02-14 الموافق 2024-08-18.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن: خدمة تطبيق وتطوير وتشغيل نظام الملف الصحي الإلكتروني في المستشفيات التالية التابعة لتجمع حفر الباطن الصحي: مستشفى الملك خالد - مستشفى الولادة - مستشفى الحفر - مستشفى النفسية - مستشفى النقاهة - مستشفى القيصومة - مستشفى السعيرة.

ويشمل نطاق عمل المشروع: الاستضافة على الحوسبة السحابية في مركز بيانات حاصل على تصنيف (Tier 3) أو أعلى، والربط مع الملف الصحي الموحد "نفيس"، والربط مع السجلات الوطنية.

ويتضمن نطاق المشروع: توفير البرامج، الرخص والمعدات اللازمة لتطبيق وتشغيل الملف الطبي الإلكتروني على الحوسبة السـحابية، وجميع الأنشطة اللازمة للتركيب والتشغيل والتطوير والتحديث والصيانة لنظام الملف الطبي الإلكتروني.

ويشمل نطاق المشروع: تطبيق وتفعيل وترقية النظام على آخر اصدار، وترحيل البيانات القديمة الخاصة بكل منشأة من الأنظمة المطبقة فيها.

ويتضمن نطاق المشروع: إجراء التعديلات اللازمة على النظام لتغطية جميع الاجراءات والمسارات ضمن رحلة علاج المريض داخل وبين مستشفيات التجمع، وتغطية كل المتطلبات الخاصة باعتمادية CBAHI and JCIA.

ونوهت بأن الأثر المالي إيجابي للأعوام 2024، و2025، و2026، و2027.