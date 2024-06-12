شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض.. والإسترليني يرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2741 دولار أمريكي، بزيادة 0.12 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1861 يورو بزيادة 0.32 %.أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.98 %، ما يعادل 80.67 نقطة، ليصل عند مستوى 8147.81 نقطة.