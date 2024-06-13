مصر تسدد 15.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف البنك المركزي المصري عن سداد أقساط وفوائد ديون خارجية بقيمة 15.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023 /2024.

وقال البنك المركزي في تقرير النشرة الاحصائية أن خدمة أعباء الدين انقسمت إلى 8.168 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023 /2024، ونحو 7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام.

أضاف المركزي أن أعباء الدين توزعت بين 4.6 مليار دولار فوائد مدفوعة و 10.9 مليار دولار اقساط مسددة خلال النصف الأول من 2023/2024.

وأشار إلى أن الدين الخارجي سجل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023؛ وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتح المحلي الإجمالي 43%، مقابل نحو 42.4%.