شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «صدر للخدمات اللوجستية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة (الدورة الثالثة) لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ اعتباراً من 16-09-2024م وحتى 15-09-2028م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، سيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

ويجب أن تتوافق مع عدة شروطها منها: الالتزام بسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

وتشمل الشروط: تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية.

وتتضمن الشروط: تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة، وإرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (سارية المفعول) للأفراد وسجل الأسرة ورقم الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين.

وتشمل الشروط: ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية، وسوف تتولى إدارة الشركة دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها أثناء الفترة الموضحة للترشّح.

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.