شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماعه 111.. اتحاد الإذاعات العربية يستعرض تطور أنشطته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية اجتماعه111 يوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد بالعاصمة التونسية برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة برئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد بن فهد الحارثي، ومدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية م. عبدالرحيم سليمان، بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد محمد عبد المحسن العواش، والوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني النائب الثاني للرئيس أحمد عساف، ورؤساء الهيئات العربية أعضاء المجلس ورؤساء الوفود العربية.

وأكد الحارثي في كلمة في بداية الاجتماع، أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملموسًا وحراكًا إيجابيًا في كل مجالات أنشطة الاتحاد، مشيرًا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي والتغيرات الحاصلة نتيجة استخدامه في صناعة الإعلام في مختلف أشكاله.

تطور المنصات السحابية

وأشاد الحارثي بتطور الاتحاد في المجالات التقنية وخاصة في ما يتعلق بالمنصات السحابية، إضافة إلى النتائج الإيجابية الناتجة عن توجه الاتحاد إلى المجال الاستثماري من خلال عدة مشاريع، منها مشروع مركز أعمال الاتحاد ASBU LINK CENTER الذي سيوفر موارد مهمة على المدى البعيد.

ونوه بالمستوى الذي بلغته جودة الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد، ما جعلها مقياسًا ومرجعًا في هذا المجال، موضحًا أن هذا الاجتماع سبقه اجتماع المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة، وكان اجتماعًا موفقًا.

التبادلات الإخبارية والبرامجية

وأشاد المدير العام للاتحاد م. عبدالرحيم سليمان، بنشاطات الهيئات الأعضاء في الاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد حقق في السنة الماضية تطورًا ملحوظًا في التبادلات الإخبارية والبرامجية، وخاصة في تغطية الأحداث الجارية في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

كما واصل الاتحاد مواكبة آخر التطورات التقنية وتطوير خدماته الهندسية لهيئاته الأعضاء ما بوأه أن يكون من أفضل المنظمات الناشطة في مجال الإعلام السمعي البصري في العالم.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد للعام الماضي التي تضمنت مجالات التبادل الإخباري والبرامجي، وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها، والتدريب والاستثمار.