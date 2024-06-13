شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الأسواق المالية بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قراءات أقل من المتوقع

مخطط النقاط

أسواق الأسهم

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي أن الأسواق المالية انتعشت بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية، إذ جاء مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أقل من التوقعات بشكل عام، مما أرسل إشارات إيجابية إلى الأسواق المالية.وارتفع التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.2% (أقل قليلاً من 0.163%) وهو أقل من التوقعات والقراءة السابقة عند 0.3% (السابق 0.292%)، مع ارتفاع سنوي بنسبة 3.4% (السابق 3.5%، المتوقع 3.6%).كانت القراءات الرئيسية أيضاً دون المتوقع حيث بلغت على أساس شهري 0.0% (متوقع 0.1%، السابق 0.3%) وسنوياً بنسبة 3.3% (متوقع 3.4%، السابق 3.4%). وللمرة الأولى منذ سبتمبر 2021، أصبح التضخم الأساسي سلبياً حيث سجل -0.04% على أساس شهري.ومع ذلك، خفف مخطط النقاط الخاص بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعضاً من حماس انخفاض التضخم للشهر الثاني على التوالي.وأظهر متوسط النقاط خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة لعام 2024 مقابل ثلاثة في مارس.ومن منظور مستقبلي، فإن متوسط مخطط النقاط لعام 2025 يبلغ 4.1، بعد أن كان 3.9% في مارس (مما يشير إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس صعوداً من 75 نقطة أساس في مارس)، بينما ظل مخطط النقاط لعام 2026 دون تغيير عند 3.1%، لكن المعدل طويل الأجل ارتفع مرة أخرى إلى 2.8% من 2.6%.ولم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول معلومات جديدة تذكر، وأكد على الاعتماد على البيانات الاقتصادية رغم ترحيبه بتقرير التضخم لشهر مايو.وأشار إلى رغبته في رؤية المزيد من الانخفاضات، مع تكرار أن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً وهناك حاجة إلى المزيد من البيانات لتعزيز الثقة.على صعيد آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما انخفضت أسعار المصنّعين للشهر العشرين على التوالي، مما يؤكد المخاوف بشأن التراجع المستمر في الطلب.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6%.وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.4% في مايو مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض بنسبة 2.5% في أبريل، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع.ارتفعت الأسواق المالية الأمريكية، بقيادة شركة أبل (ببلوغها أعلى مستوياتها على الإطلاق) بعد فعاليات مؤتمر المطورين العالمي.وصعدت أسهم أوراكل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد تحقيقها نتائج مالية قوية وتقديم توجيهات إيجابية. يعزى ارتفاع الأسهم إلى ضعف بيانات التضخم وتوقعات السوق المتزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة.وتجاوزت أرباح برودكوم التوقعات وارتفعت بنسبة 12% بعد ساعات العمل. كما قامت الشركة بترقية إرشادات الإيرادات وأعلنت عن تقسيم أسهم 10 مقابل 1.الدخل الثابت:وتلقت السندات الحكومية الأسترالية والنيوزيلندية دفعة قوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع في أسواق الديون العالمية.وواصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعها في أعقاب التقارير التي أظهرت تراجع التضخم. حيث انخفض العائد على سندات السنتين إلى النصف ليصل إلى ثماني نقاط أساس فقط.وعلى الرغم من ذلك، فإن عقود المبادلة تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر.وعلى النقيض، شهدت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً في التعاملات المبكرة في آسيا. وأشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، بعد أن ثلاث تخفيضات متوقعة في مارس.استجابة لذلك انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.88%، بينما انخفض العائد على نظيراتها لأجل عشر سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.21%.وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 0.985% يوم الأربعاء.وعلى خلفية هذه التحركات، تعتزم وزارة المالية اليابانية طرح 500 مليار ين من الديون طويلة الأجل، تتراوح آجال استحقاقها بين 15.5 و39 عاماً.الذهب والنفطحافظ الذهب على استقراره عند 2330 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت الفضة بأكثر من 1% لتصل إلى حوالي 30 دولاراً للأوقية بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة كما هو متوقع.وارتفعت أسعار النفط بسبب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، حيث ارتفعت المخزونات بمقدار 3.73 مليون برميل الأسبوع الماضي، على عكس توقعات السوق بانخفاضها.وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بأكثر من 5% لتصل إلى 85 بنساً لكل وحدة حرارية، بما يتماشى مع الزيادة في الأسعار الأوروبية بعد قضية قانونية حيث حصلت شركة يونيبر الألمانية على تعويض قدره 13 مليار يورو (14 مليار دولار) من شركة غازبروم بسبب تقصيرها في تلبية التزامات توريد الغاز.العملات الأجنبيةشهد الدولار أداءً ضعيفا في وقت مبكر من الجلسة المسائية إذ شهدت الأسواق ترحيباً بتراجع معدلات التضخم الأمريكي مما أسهم في زيادة الحماس نحو المخاطرة، لكن اللهجة المتشددة في إعلان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على الرغم من تباطؤ التضخم أدى إلى انتعاش طفيف عند الإغلاق لمؤشر الدولار الأمريكي ليغلق فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.وتراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى أعلى من 1.08 ولكنه تراجع عن أعلى مستوياته بعد مؤشر أسعار المستهلك 1.0852، إلا أن التركيز لا يزال على مخاوف انتخابات الرئاسة الفرنسية.وشهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تقلبات ليصل إلى أدنى مستوى عند 155.72 ولكنه أنهى اليوم متجاوزاً 156.50 مع تحول التركيز إلى إعلان اجتماع بنك اليابان المقرر غداً.وتراجع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أيضاً عن مستوى 0.67 مع التركيز على تقرير الوظائف في أستراليا اليوم، وعاد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي إلى أقل من 0.62. وتواجه عملات الأسواق الناشئة ضغوطاً، انخفض كل من البيزو الكولومبي والبيزو المكسيكي بنسبة 1% أمس على الرغم من ضعف الدولار، مما يشير إلى مخاطر تراجع الاقتراض بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة.