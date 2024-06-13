إجراء هام من التموين بشأن لحوم عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة استمرار ضخ اللحوم فى المنافذ التموينية خلال أيام العيد تلبية لاحتياجات المواطنيين بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق بكميات تصل إلى 2 طن بكل مجمع بسعر 285 جنيها السودانى الطازج واللحم المفروم والكبدة الطازجة بسعر 285 جنيها، كما يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيها، وضأن مجمد أوروجواى بـ335 جنيها، والضأن البلدى 360 جنيها واللحوم الهندية المجمدة بسعر 220 جنيها للكيلو.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنويع المناشئ التى يتم استيراد اللحوم منها وهى السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلى اللحوم البلدية وأن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، ويتم تغذيتها بالعلف المصرى ثم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا وأن لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية منها هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين تسافر إلى بلد المنشأ للتأكد من سلامة العجول المقرر توريدها وبعد وصول الشحنة إلى مصر تقوم لجنة أخرى بفحص العجول مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الفحص مع العلم ان العجول تصل إلى محجرى سفاجا وتوشكى.