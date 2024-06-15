شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقاري تمنح 3019 عميلا 5.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 3019 عقدًا بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقابل 1319 عقدًا بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 128.9% في عدد العقود، 140.4% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقارنة مع 313.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 262.3%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 24 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة بمبلغ 19.2 مليار جنيه في مارس 2023.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر مارس، أن شركات التمويل العقاري وقعت 29 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 6.1 مليون جنيه، و56 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 13.3 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 2934 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقارنة مع 1312 عقدًا بقيمة 2.203 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 460 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 بقيمة 23.4 مليار جنيه مقابل 507 عقدًا بقيمة 28.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 9.3% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 16.6% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 20.2 مليار جنيه لعدد 602 شركة محيلة في نهاية مارس عام 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه لعدد 545 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 30.6% في حجم الأرصدة، و10.5% في عدد الشركات.