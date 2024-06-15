شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي للمحاسبات" يطالب شركة شيني باستغلال الأصول وبيع الأصناف الراكدة والان مع تفاصيل الخبر

انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن الأصول الثابتة للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، في 31 مارس عام 2024 نحو 128.2 مليون جنيه بعد خصم مجمع الإهلاك والبالغ نحو 213.3 مليون جنيه، وتضمنت أصول ثابتة معطلة وغير مستغلة تكلفتها نحو 24.1 مليون جنيه، وصافي قيمتها الدفترية نحو 6.7 مليون جنيه تتمثل في أفران ومكابس وطواحين وماكينات صب وخطوط إنتاج.

كما انتقد الجهاز، وفق تقرير أرسل للبورصة المصرية، احتفاظ الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني بالأصول غير المتداولة والمعدة للبيع بنحو 2.7 مليون جنيه منذ 3 أعوام بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة رقم (32) فقرة 6،7،8،9.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن رصيد حساب التكوين الاستثماري في 31 مارس عام 2024 بلغ 5.9 مليون جنيه، ويتضمن مبلغ 5.33 مليون جنيه تمثل قيمة شبكة الحماية المدنية، والتي تبين الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى، وعمل محضر استلام ابتدائي في 11 يوليو عام 2021، بتوريد وتركيب طلمبات الحريق وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة.

ولفت الجهاز، إلى أن رصيد المخزون في 31 مارس عام 2024 نحو 138.2 مليون جنيه، وتبين أن مخزون الخامات ومواد وقطع غيار مبلغ 35.4 مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ مليون جنيه في حين تضمن ذلك المخزون أصناف راكدة منذ 30 يونيو عام 2021 بمبلغ 9.9 مليون جنيه، بالمخالفة لأحكام الفقرات من معيار المحاسبة المصري