شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشر داو جونز الصناعي يغلق منخفضًا 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 94ر57 نقطة، أو 1ر0%. نتائج بورصة وول ستريت ووصل إلى 10ر38589 نقطة، فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 14ر2 نقطة، أو أقل من 1ر0%.

ووصل إلى 60ر5431 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 32ر21 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 88ر17688 نقطة.