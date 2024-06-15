الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشر داو جونز الصناعي يغلق منخفضًا 0.1%

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واس - نيويورك  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشر داو جونز الصناعي يغلق منخفضًا 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 94ر57 نقطة، أو 1ر0%.

نتائج بورصة وول ستريت

ووصل إلى 10ر38589 نقطة، فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 14ر2 نقطة، أو أقل من 1ر0%.
ووصل إلى 60ر5431 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 32ر21 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 88ر17688 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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