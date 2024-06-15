شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع 0.6% خلال التداولات العالمية هذا الأسبوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدولار الأمريكي في التداولات العالمية ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% وفقاً لمؤشر الدولار وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل اعلى مستوى منذ 6 أسابيع.

من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل أدنى مستوى منذ 10 أسابيع عند 4.190% وذلك بسبب بيانات التضخم الأمريكية الأقل من التوقعات التي زادت من توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام مرتين بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الذين يشيرون إلى خفض الفائدة مرة واحدة هذا العام.

انخفاض العائد على السندات الأمريكية ساعد على دعم أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي في ظل العلاقة العكسية بينهما، بالإضافة إلى الأسواق التي تمسكت بتوقعاتها بخفض الفائدة مرتين هذا العام، وهو الأمر الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.