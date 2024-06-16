شكرا لقرائتكم خبر عن %4 ارتفاعا على مدار الأسبوع.. تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 16-6-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأحد شهدت ارتفاعا حيث بلغت 4% على مدار الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات الطلب القوي على الزيت الخام والوقود خلال عام 2024، وجاءت الخسائر محدودة على خلفية توقعات نمو الطلب.



اسعار البترول

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 82.62 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.45دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 83.10دولار للبرميل.