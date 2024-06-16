شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية تستورد 47% من صادرات مصر الزراعية بقيمة 827 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 08:00 م

ارتفعت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 للدول العربية لنحو 1.33 مليون طن بقيمة 827 مليون دولار، وذلك بنسبة 47% للكميات و42% للقيمة وذلك بحسب بيانات حكومية.

وذكرت بيانات حكومية ان دول الاتحاد الأوروبى استوردت 667 ألف طن بقيمة 458 مليون دولار بنسبة 24% من الكميات و23% من القيمة.

كما استوردت دول خارج الاتحاد الاوروبى 536 ألف طن بقيمة 455 مليون دولار بنسبة 19% للكميات و23% لقيمة الصادرات.

وبلغت صادرات مصر من الخضر والفاكهة لدول أسيا نحو 178 ألف طن بقيمة 136 مليون دولار بنسبة 6% للكمية و7% للقيمة.

وبحسب البيانات فان صادرات مصر لدول الأمريكتين وأستراليا بلغت فقط 65 الف طن بقيمة 79 مليون دولار فيما بلغت الصادرات لدول أفريقيا 43 ألف طن بقيمة 31 مليون دولار بنسبة 2% للقيمة والكميات وهى نسبة ضئيلة لا تتناسب مع قدرات وإمكانيات مصر وقربها من القارة .