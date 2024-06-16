مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية في عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح المجمعات الاستهلاكية أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين مع ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضاً، وأن المجمعات الاستهلاكية تعمل من الـ 9 صباحاً حتى الـ 9 مساءاً،

وأضاف المصيلحي بأنه قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، وشركتي المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الاسكندرية ) لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة، لافتا إلى أن مخازن الجملة سوف يعمل منها مخزنين رئيسيين بكل محافظة لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.