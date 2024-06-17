شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وشروط نقل رقم التليفون المحمول إلى شركة آخرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقدمــي خدمــات التليفــون المحمــول بتوفــر خاصيــة نقــل الأرقــام طبقــا للقواعــد التنظيميــة والتعليمــات الــي يصدرهــا الجهــاز وجميــع تعديلاتهــا، عـلى أن تشــمل خاصيــة نقــل الأرقام كل مـن الحسـابات الفرديـة، آجلـة أو سـابقة الدفـع والحسـابات المجمعـة، شريطة مـرور 4 أشهر أشـهر ميلادية للرقـم عنـد مقـدم الخدمـة الحـالي فـي حالـة الحسـابات الفرديـة وعـام ميـادي كامـل للحسـابات المجمعـة، عـى أن تتـم عمليـه النقـل للرقم/الحسـاب طبقـا للمـدة المحـددة بخطـة نقـل الأرقـام وفقـا للقواعـد التنظيميـة السـارية فـي حينـه.

شروط نقل الأرقام إلى شركة محمول أخرى

يجب أن يكون العميل مالكًا للخط، وعليه تقديم بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري للأجانب.



التأكد من مرور فترة 4 أشهر على ملكيته للرقم باسمه لدى الشركة الحالية.



سداد آخر فاتورة مصدرة ومستحقة للشركة الحالية وقت طلب النقل (في حالة نظام الفاتورة).



تسوية أي التزامات مالية على محفظة التليفون المحمول المفتوحة على الخط (إن وُجدت).

خطوات نقل رقم التليفون المحمول إلى شركة محمول أخرى

توجه إلى أحد منافذ البيع للشركة المُراد النقل إليها للتوقيع على طلب النقل مع تقديم بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر الساري للأجانب، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية للفروع الخاصة بنقل الأرقام .



بعد التوقيع على طلب النقل مرفق به الشروط والاحكام المعتمدة من الجهاز، سيقوم ممثل خدمة العملاء بتسليمك الشريحة الجديدة (غير مفعلة).



ستحصل أيضاً على نسخة ورقية طبق الأصل من طلب النقل بعد ختم الأصل بخاتم الشركة المراد نقل الرقم إليها.



في حالة الموافقة على الطلب ستتسلم رسالة نصية من الشركة المنتقل إليها تفيد بقبول الطلب.