بداية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في ثاني أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2687 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3583 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2318 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات الاثنين، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.62 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.