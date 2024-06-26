«السوشيال ميديا مينفعش تسوقني».. رسالة نارية من شوبير لمجلس الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، رسالة نارية إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشأن موقف النادي من خوض مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء، إن الزمالك "سيأخذ القرار النهائي بشأن خوض مباراة سيراميكا كليوباترا خلال ساعات، وجوميز يشعر بحالة من اللخبطة، وعلى المجلس أن يفهم البرتغالي الموقف."

وأضاف الإعلامي: "وليد صلاح الدين قال إن ما حدث كان فخًا والزمالك سقط فيه، وأنا أؤيده في رأيه، وأقول دائمًا إن أخذ الحق صنعة وإزاي تعرف تاخد حقك."

ووجه حارس مرمى منتخب مصر الأسبق: "على النادي أن يأخذ حقوقه دون عصبية وفي الأخير يتم أخذ القرار، ولا يجب أن يسلم أحد دماغه لأحد، ولا يجب أن يكون قرارك من بره دماغك وأوعى تخلي حد يسوقلك أيا كان مين الشخص ده."

وتابع: القرارات الصعبة تحتاج قوة وطول بال، وأن تكون صلدًا، والسوشيال ميديا مهمة لكن مينفعش تسوقني لأنك مش هتقدر ترضيهم، وخليك ذكي وديرها بخبرة وذكاء وأوعى تخلي السوشيال ميديا تديرك، واحسب حساباتك قبل أن تضع قدمك."

واختتم أحمد شوبير تصريحاته: "الأهلي طلع كسبان ونص من أزمة الزمالك، حصل على النقاط الثلاثة ورفع الضغوط، وهناك سعادة وانبساط وراحة، وهناك أشخاص على السوشيال ميديا لعبوا لمصلحة الأهلي حتى حصد النقاط الثلاثة."