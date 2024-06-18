الاقتصاد

مصر تصدر 1.1 مليون طن موالح بقيمة 576 مليون دولار في 6 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 11:13 ص

أظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024  أن مصر نجحت في تصدير 1.143 مليون طن من الموالح بقيمة مالية بلغت 576 مليون دولار ، تمثل 40% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 29% من قيمة الصادرات.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار.


وتعد وروسيا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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