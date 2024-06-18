ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب السوق لبيانات أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 2320.69 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 في المئة، مسجلةً 2335.30 دولارًا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 29.42 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المئة مسجلاً 972.83 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى 893.18 دولارًا.

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