شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف زيادة نسبة إشغال فندق النيل ريتز بميدان التحرير إلى 82% خلال 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مصر للفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام زيادة نسبة الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون إلى 82% خلال الموازنة التقديرية للشركة لعام 2024/2025، مرتفعة من 76.8% خلال عام 2023/2024 ، وكذلك زيادة متوسط سعر بيع الغرفة 14661 جنيه مقارنة مع 7378 جنيه، وذلك بعد سعر بيع الغرفة بالدولار 319 دولار من 269 دولار.

وتعتمد شركة مصر للفنادق، على زيادة متوسط نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون على الاستفادة من الأطراف التجارية للترويج للفندق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتميز الفندق عن المنافسة كواحد من أكثر الأماكن الترفيهية في وسط القاهرة للعائلات، والتركيز على تواجد الفندق في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية والكويت وقطر من خلال رحلات البيع المنتظمة المخطط لها.

كما تعتزم الشركة استضافة أفخم رحلات FAM التي تزور القاهرة من أجل الجولة الكلاسيكية وخلق الوعي بالوجهة والفندق، وتوفير مواد جديدة للأجنحة وتعزيز منتج الأجنحة بالفندق، إضافة إلى تطوير عروض ترويجية جذابة لمساعدة وكالات السفر على بيع المزيد من الأجنحة، والمتابعة الوثيقة مع GSO للتوعية في الأسواق الناشئة، وتقديم أسعار تنافسية لتأمين حصة سوقية مع التركيز على الأسعار الترويجية الدورية المنافسة، وكذلك توسيع التغطية للسوق الدولية لتأمين حصة الفندق من أعمال FIT.

وتستهدف شركة مصر للفنادق تحقيق إيرادات من فندق النيل ريتز كارلتون بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 مقابل 1.3 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي.

وافتتحت الحكومة، فندق "النيل ريتز كارلتون" في 12 أكتوبر عام 2015 بميدان التحرير، كما طورت فندق "سفير دهب ريزورت" بمحافظة جنوب سيناء، وحصلت على تمويلات بنكية لتمويل تطوير الفندقين.

وارتفع متوسط نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون إلى 75% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي الفترة من (1 يناير وحتى 31 مارس عام 2024)، محققًا إيرادات بقيمة 313.2 مليون جنيه، وحقق كازينو الألعاب إيرادات بقيمة 112.4 مليون جنيه.