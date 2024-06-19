شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 85.16 دولار لبرنت و81.35 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعارالنفط اليوم 85.16 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.35دولار للبرميل.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن نفوق كميات كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية، وتلوث مياه البحر في سواحل اليمن وتغير لونه، هي نتيجة مباشرة لغرق السفينة (روبيمار) عقب استهدافها من قبل الحوثي بصاروخين موجهين وكانت تحمل على متنها 41,000 طن أسمدة شديدة السمية، وكميات من الزيوت والوقود.

وأضاف معمر الإرياني، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن استهداف الحوثي المتكرر لناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية في خطوط الملاحة الدولية بالبحرالأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، تعكس مدى استهتارها، وعدم اكتراثها بالآثار البيئية والاقتصادية والإنسانية والتداعيات الكارثية للتسرب النفطي، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في اليمن، والشريط الساحلي والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.

وجدد دعوة كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى دعم جهود الحكومة لاحتواء التداعيات الكارثية لغرق السفينة "روبيمار"، ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية في المياه البحرية اليمنية، ما قد يؤدى لموت الشعاب المرجانية والحيوانات البحرية، والتأثير على الشبكة الغذائية للنباتات البحرية والثروة السمكية، ومئات الآلاف من الصيادين، والأضرار التي قد تلحق بمحطات تحلية المياه.