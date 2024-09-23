شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الاعتراض الروسي.. اعتماد خطة إصلاح الأمم المتحدة في "قمة المستقبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبنى المجتمع الدولي خطة إصلاح الأمم المتحدة في "قمة المستقبل" التي عُقدت في نيويورك اليوم الأحد، على الرغم من جهود روسيا لتعطيل الاتفاق.

وأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج، اعتماد ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل رسميًا، على الرغم من معارضة موسكو وعدة دول أخرى.

ونأت روسيا بنفسها عن الاتفاق الذي كان من المفترض اعتماده بالإجماع، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن الدول التي لم تكن راضية عن الاتفاق لم تمنح فرصة لمزيد من المفاوضات.

تجاهل التعديل الروسي

وقال فيرشينين: "إذا لم يجر تضمين تعديلنا في نص الميثاق، فسوف ننأى بأنفسنا عن الإجماع على هذه الوثيقة أيضًا".

وعلى الفور، وبعد الإعلان الروسي، تقدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية باقتراح لرفض خطوة روسيا، والذي قُبل بأغلبية 143 صوتًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وفي ليلة السبت، كان أعضاء الأمم المتحدة يستعدون لمواجهة تحرك موسكو بشأن ما يسمى "ميثاق المستقبل".

وقد كان الدبلوماسيون قلقين بالفعل بشأن العرقلة والاعتراضات الروسية في أثناء العمل على الميثاق.

اعتماد الاتفاق بالإجماع

وقبل القمة، كان الدبلوماسيون يأملون في اعتماد الاتفاق بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة دون تصويت.

وتوقع الدبلوماسيون أن تدعم روسيا هذا الحل الوسط الذي تفاوضوا عليه بشق الأنفس، على الرغم من تهديداتها.



وجرى التفاوض على ميثاق المستقبل تحت قيادة ألمانيا وناميبيا.

إصلاحات طموحة

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إصلاحات طموحة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لجعل المجتمع الدولي أكثر قدرة على التصرف في مواجهة العديد من الأزمات والحروب، ولجعل العالم مكانًا أكثر عدالة.

ويشمل هذا الميثاق إعلانات نوايا لإصلاح مجلس الأمن الدولي، ويدعو إلى تعديل النظام المالي الدولي لصالح ما يسمى الجنوب العالمي، كما يهدف إلى وضع الأساس لتنظيم عالمي للذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من بعض بوادر الأمل، فإن النص النهائي لا يرقى إلى التوقعات الطموحة جدًا لجوتيريش، كما أشار الدبلوماسيون.