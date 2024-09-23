الدفاع الجوي الروسي دمر ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف

اشار حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، الى أنه "في منتصف الليل تقريبًا، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة".
واوضح أن "حوالي منتصف الليل في منطقة كامينسك-شاختينسكي، عملت وحدات الدفاع الجوي على أهداف جوية، ودمرت ثلاث طائرات مسيرة، ونتيجة لسقوط الحطام في الميدان، اشتعلت النيران في النباتات الجافة"، مؤكدا أن "وحدات الخدمة والإنقاذ توجهت إلى مكان الحريق".
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