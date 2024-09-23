الامارات | محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله في تغريدة على منصة «إكس»: أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة دوام الفرحة ومزيداً من التقدم والعز والمنعة.
وأضاف سموه :الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة، ويجمعهما العمل من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة، ويتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة.
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