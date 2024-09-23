شكرا لقرائتكم خبر عن ابتهاج أطفال المدينة المنورة في احتفالات اليوم الوطني الـ94 للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عمت مشاعر الفرحة والابتهاج على أطفال المدينة المنورة، خلال احتفالهم باليوم الوطني الـ94 للمملكة، من خلال مشاركتهم أسرهم للفعاليات والبرامج المصاحبة التي احتضنتها الحدائق والميادين.

ووثقت عدسة "واس" جانبًا من أفراح الأطفال خلال تواجدهم في مختلف مواقع الفعاليات، التي تقام تحت شعار "نحلم ونحقق"، وهم يتوشحون أعلام الوطن والابتسامة تعلو محياهم، فرحًا باليوم الوطني الذي يُرسخ معاني الولاء والانتماء والارتباط بالوطن.

