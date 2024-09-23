شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 352 يومًا.. 41421 شهيدًا فلسطينيًا في العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 352 على التوالي، إلى 41421 شهيدًا، ونحو 95818 جريحًا.

ولفتت إلى استشهاد 40 فلسطينيًا خلال الساعات 24 الماضية، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مراكز إيواء وخيام وتجمعات للفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة. استشهاد 4 فلسطينيين استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 43 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو العجين جنوب مدينة دير البلح. استمرار قصف غزة كما استشهد شاب فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، بانتشال شهيد من شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير مربعات سكنية شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.