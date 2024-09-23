أ ف ب: سقوط 6 قتلى في فيضانات بوسط اليابان

قُتل ستة أشخاص على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في إيشيكاوا، شبه الجزيرة النائية الواقعة في وسط اليابان والتي ضربها زلزال مدمّر مطلع العام.

واعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى إنّ حصيلة الضحايا هي ستة قتلى، بينما قال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية لوكالة فرانس برس إنّ الحصيلة هي قتيل وخمسة في حالة "توقف القلب والتنفس"، وهو مصطلح يُستخدم في اليابان لوصف حالة الوفاة قبل أن يؤكدها طبيب.

وطوال عطلة نهاية الأسبوع، فاضت عشرات الأنهار ممّا تسبّب بأضرار جسيمة في منطقة لم تنهض بعد من تداعيات الزلزال الذي ضربها في الأول من كانون الثاني وأوقع ما لا يقل عن 374 قتيلا.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فإنّ المنطقة شهدت هطول أمطار غزيرة بكميات غير مسبوقة.

وتجاوزت كمية المتساقطات بين السبت والأحد في واجيما 540 ملم، وهو رقم غير مسبوق منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1976.