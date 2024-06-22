شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 152 مليار جنيه بنسبة نمو 227% والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتبلغ 152.3 مليار جنيه خلال الربع الأول (يناير-مارس) من عام 2024 مقارنة بـ46.6 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل نمو 227%.

وأرجع التقرير سبب الارتفاع إلى الزيادة في قيمة إصدارات أسهم زيادة رؤوس الأموال التي ارتفعت بمقدار 101.4 مليار جنيه، وذلك نتيجة صدور تعديلات قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال لدى الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفقًا لبرنامج زمني، وإتاحة الزيادة على شرائح بحد أقصى رأس المال المصدر، بالإضافة إلى تنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية، بينما انخفضت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 37.6% مسجلًا 6.04 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023.

وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 16418.53 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 26883.39 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 63.74%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 2807.10 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 6174.24 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 119.95%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 4232.39 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 8767.55 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 107.15%، ونما مؤشر تميز من 3353.68 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 7212.45 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 115.06%.