شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.44% بأول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 27062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 33267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 11689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 6103 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 8810 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.60% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة.