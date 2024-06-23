شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء الخدمات التعليمية والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.4%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.2%، 4%، على التوالي، يليهما قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 3.4%، 3.3%، 3.2%، 3%، على الترتيب.

وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 2%، وزاد قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والتجارة والموزعون بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 1%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.1%، 0.5%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.035 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.81%، والعرب على 5.47%، واستحوذت المؤسسات على 23.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.7%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 106.5 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، 119.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 270.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 27062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 33267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 11689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 6103 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 8810 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.60% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 6518 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة.