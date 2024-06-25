السعودية وجهة رسمية للسياح الصينيين ابتداء من 1 يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المملكة العربية السعودية اعتمادها لتكون وجهة سياحية رسمية للسياح من جمهورية الصين الشعبية، ابتداء من 1 يوليو 2024، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والتعاون المثمر والمشترك بين القطاع السياحي السعودي والصيني.

وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب: «يعد إدراج المملكة العربية السعودية وجهة سياحية معتمدة ورسمية للسياح من جمهورية الصين الشعبية، خطوة مهمة تتوج الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين القطاع السياحي السعودي والصيني، إذ تستهدف فيها المملكة جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول 2030، كثالث أكبر مصدر للسياح القادمين إلى المملكة».

مؤكدا أن جميع الإمكانات والتسهيلات مهيأة لاستقبال السياح من الصين، والترحيب بهم للاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية وملهمة.

من جانبه، وصف سفير المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، اعتماد جمهورية الصين الشعبية للمملكة العربية السعودية وجهة سياحية لمجموعات السياح من الصين، بأنها خطوة إيجابية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في شتى المجالات، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن اعتماد المملكة العربية السعودية بصفتها وجهة سياحية رسمية للسياح من الصين، يأتي تأكيدا على النجاحات المستمرة التي تحققها الهيئة السعودية للسياحة بدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومشاركاتها في المعارض والمؤتمرات والمحافل الدولية، التي نتجت عنها سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات والقرارات المتخذة من الجانب السعودي والصيني، إضافة إلى التعاون المثمر والدور الملموس من قبل كثير من شركاء المنظومة السياحية من القطاع الخاص».

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كثير من الخطوات المميزة لضمان تجربة سياحية سلسة وممتعة وآمنة للسائح الصيني، عبر تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وتخفيض تكاليفها، ورفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%، وتضمين اللغة الصينية بالمطارات والوجهات والمواقع السياحية والمنصات الرقمية لموقع «روح السعودية»، مع إتاحة أنظمة الدفع التي يفضلها السائح الصيني مثل «يونيون باي»، إضافة إلى إبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية المرتبطة باستقطاب السائح الصيني، مثل شركة «تريب دوت كوم» وشركة «هواوي» وشركة «تن سنت»، وغيرها».

وأعلنت 3 شركات طيران صينية، هي: «تشاينا آير، وشرق الصين، وجنوب الصين» عن رحلات مباشرة إلى مدن المملكة، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%.