شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الواحة ريت يوقع عقد إيجار مع «شمو» بـ277.2 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) بصفتها مدير صندوق الواحة ريت عن توقيع عقد إيجار مع شركة شمو للأغذية للتجارة (مملوكة لطرف ذو علاقة) لاستئجار معرض رقم 2 بعقار مكاتب وصالات مبنى شهد.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد سنة واحدة تنتهي في مايو 2025م بمبلغ إجمالي وقدره 277,200 ريال، والتي تمثل ما نسبته 1,39% من إجمالي إيرادات الصندوق بناءً على القوائم المالية المدققة الصادرة نهاية عام 2023م.

وأضافت أن الأثر الناتج عن وقوع الحدث: زيادة نسب إشغال عقارات الصندوق وتقليل الشواغر.

ونوهت بأن شركة شمو للأغذية للتجارة مملوكة بنسبة 60% لشركة شمو للاستثمار التجاري المحدودة (كبار الملاك ومدير أملاك بعض عقارات الصندوق وفقاً لما تم الإفصاح عنه في شروط وأحكام الصندوق) وبنسبة 40% لعبدالعزيز بن فهد بن مقيل (شريك في شركة شمو للاستثمار التجاري المحدوده أحد كبار الملاك).